شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الأعلى» يخاطب رئيس «الأعلى للإعلام» بشأن منع تناول «قضايا محل تحقيقات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، في جلسته المنعقدة، الاثنين، مخاطبة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقیقات أو محاکمات بغير إذن سابق من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب بيان صادر، الاثنين.

وستولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين في هذا الشأن. ويأتي ذلك، نظرًا لما أثير إعلاميًا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة المتوفاة حديثًا.