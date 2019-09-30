شكرا لقرائتكم خبر عن إعانة عاجلة وسكن بديل.. محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار 3 منازل قديمة بأبوقرقاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أحمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل، لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، حيث رافقه العقيد محمد صلاح، رئيس المركز. وكلف المحافظ، رئيس المدينة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار، كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.

وكانت 3 منازل قديمة ومبنية بالطوب اللبن قد تعرضت للانهيار بقرية اتليدم بمركز ابوقرقاص، دون حدوث اية اصابات او وفيات، وصدر للمنازل قرار إخلاء إداري من الوحدة المحلية. واتخذت الوحدة المحلية كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الانهيار، وتم عمل كردون أمني، وجارٍ رفع المخلفات والأنقاض.