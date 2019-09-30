شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: القبض على الزملاء إسقاط لحق الدفاع ودوره الدستوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدت نقابة المحامين قلقها من إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم التحقيقات مع عدد من المتهمين بنيابة أمن الدولة، مؤكدة أن «هذا الإجراء يؤدي لإسقاط دور الدفاع، ودور المحامي القانوني والدستوري».

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وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان، الإثنين، إنه «تابعت نقابة المحامين بقلق بالغ إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة«، مشيرًا إلى أن «هذا إجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد أيضاً دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع».

وأكد البيان أن «نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون التي نبنيها في مصر، ونتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية، تستنكر ما يجري من توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة، ويحضر مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم«.

وتابع: «إن نقابة المحامين تعلم إنه لا يوجد من هو فوق القانون سواء كان محامياً أو ضابطاً أو قاضي، ولكن يجب أن تتسم عمليات القبض بالضمانة الكاملة على جدية الاتهام، وضمان حضور المحامي للتحقيق، وإخطار النقابة بالتهم المسندة إلى كلا منهم، ومكان حبسه، وموعده القانوني في التحقيق، أو المحاكمة على أن تسرى هذه القواعد على جميع المتهمين. وأختتم البيان: «عاشت مصر ودولتها ضد الإرهاب والإرهابيين، وضد من يعتدي على كفالة حق الدفاع وسيادة القانون»، بحسب البيان.