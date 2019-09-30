شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يعلن تنظيم مؤتمر للزراعيين الأفارقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه سيتم تنظيم المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة ليشارك فيه كل من له صلة بمهنة الزراعة، بهدف زيادة الناتج الزراعي في القارة، وتوفير سبل التعاون الزراعي بين دول القارة للتغلب على مشكلة نقص الناتج الزراعي وزيادة معدلات الفقر.

وأضاف «خليفة»، في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة وشركة شوري للتنمية الزراعية، بحضور السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، وعدد من ممثلي النقابات الزراعية في دول أفريقيا، وخبراء الزراعة في عدة دول للإعلان عن تنظيم مؤتمر للزراعيين الافارقة، أن نقابة المهن الزراعية سنتظم زيارات لأقاليم القارة الخمس، لمناقشة المقترحات وبرامج العمل التي يمكن من شأنها عمل تعاون زراعي بين هذه الأقاليم، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد لإنعقاد المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة لتحويل مقترحات التي سيتم تجميعها خلال هذه الزايارات لبرامج عمل لبدء تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن نقابة الزراعيين تسعى من خلال الإعلان عن الاتحاد العام للزراعيين الأفارقة إلى تحقيق مفاهيم الزراعة الحديثة المستدامة وتطبيق الأهداف ال17 للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة، والتى تسعى لحماية الموارد الطبيعية وزيادة دخل الفلاح.

وأوضح نقيب الزراعيبن أن اللجنة التأسيسة لاتحاد الزراعيين الأفارقة تلقت عدة مقترحات لضروة عقد لقاء نصف سنوي لمتابعة أحوال المهن الزراعية في مختلف الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن وجود منسقى القطاعات النوعية للمؤتمر، هم عماد عدلى منسق المجتمع المدني والجمعيات الأفريقية، والدكتور على شمس، منسق الجامعات الأفريقية، والدكتور محسن البطران منسق التعاونيات والمؤسسات الزراعية، والسفيرة منى عمر منسق الجمعيات والروابط الأفريقية.

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ومن جانبه، قال مجدي علام، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العام الزراعيين الأفارقة، إن مساهمة النشاط الزراعي في القارة الأفريقية تقل عن٢٠%من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تعاني من مشاكل نقص الغذاء وسوء التغذية، وتزايد نسب الفقر على الرغم من إمكانيات الطبيعية الكبيرة التي توجد بالقارة.

وأكد أن الهدف من انشاء الاتحاد وضع حلول ومقترحات امام صانع القرار في الدول الإفريقية لعلاج سوء استخدام الموارد الأساسية، ونقص الغذاء، وتوفير وسائل تكنولوجيا حديثة للزراعة والمساعدة في إيجاد حل لمشكلة احتكار الشركات العالمية لتكنولوجيا الزراعة الحديثة، وارتفاع تكلفتها.

وأشار إلى أن وجود تعاون بين الدول الأفريقية في مجال النشاط الزراعي سيساعد في مواجهة تحديات تغيير المناخ، وتساعد الدول الافريقية في توفير فرص أكبر للحصول على تمويل من الصندوق الأخضر العالمي لمكافحة تغيير المناخ الذي يساعد الدول التي لديها تكنولوجيا متقدمة في مجال الزراعة، مؤكدا أن الدول الإفريقية في حاجة إلى إيجاد طرق ري بديلة.

وقال عضو اللجنة المنظمة لاتحاد الزراعيين الأفارقة أن دول غرب وشرق ووسط أفريقيا تتمتع بمساحات شاسعة صالحة للزراعة من الممكن أن تستغلها مصر ودول شمال أفريقيا في زراعة محاصيل أساسية مما يحقق مكسب مادي للطرفين، مشيرا إلى أن مصر لديها تجربة ممتازة في هذا المجال نفذتها في دولة تنزانيا.

فيما أشار أشرف الشيتي، الخبير الزراعي، إلى أن المساحات الزراعية القابلة للزراعة في الدول الإفريقية تزيد عن المساحة الزراعية في دول الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا، لافتا إلى وجود فرص نمو كبير في المجال الزراعي بالدول الافريقية، حيث تصل حجم الناتج المحلي فيها إلى ٣ تريليون دولار حاليا من المتوقع أن ترتفع إلى ٥،٦ مليار دولار في ٢٠٢٥، مع استخدام طرق للزراعة الحديثة، وأساليب الزراعة المتقدمة.

وأضاف الشيتي أن تحسين إنتاجية الناتج الزراعي في الدول الإفريقية يحتاج إلى تحسين نوعية البذور المستخدمة في الزراعة، حيث تنخفض انتاجية الأراضي الزراعية في القارة حيث تصل إلى ٤٨٠ مليون هكتار من الممكن أن يتم مضاعفة هذه المساحات لتخقيق الامن الغذائي.

المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة

المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة

المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة