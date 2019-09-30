شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يبدأ فعاليات تدريب وتنمية مهارات الاتصال لواعظات الأزهر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، فعاليات الدورة التدريبية التي ينظمها لتأهيل وتدريب الواعظات على مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، والاستفادة من تلك الوسائل في الحملات التوعوية التي يشاركن فيها، حيث تُعقد الدورة بعنوان: «تنمية المهارات الإعلامية لدى الواعظات»، وذلك في إطار اهتمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التي ينظمها الأزهر الشريف.

وقال د. نظير محمد عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الدورة تستهدف بناء الشخصية الدعوية للواعظات من خلال دعمها بمجموعة من المهارات الإعلامية التي تساعدها على التواصل الفعّال مع الجمهور من خلال أداء المهام المختلفة، والمشاركة في الحملات التوعوية التي ينفذها المجمع بشكل أسبوعي، حيث يشارك في هذه الدورة نخبة من خبراء الإعلام والاتصال من داخل الأزهر وخارجه.

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وأضاف الأمين العام أن الدورة تتناول مجموعة من المحاور المهمة التي تحتاج إليها الواعظة في الوقت الحالي، ومنها: كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الجماهير ونشر الوعي فيما بينهم، مع تأهيلهن للاستفادة من توثيق وأرشفة المعلومات وكيفية استخدامها في المجال الدعوى، بالإضافة إلى صياغة وكتابة الأخبار والتقارير الإخبارية لتمكينهن من تغطية الفعاليات اليومية التي تنفذها مناطق الوعظ في مختلف المحافظات.

فيما أشارت د. إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، إلى أن الدورة تأتي استكمالًا لبرامج التأهيل والتدريب المتنوعة التي يعقدها المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن في مختلف المواقع والأماكن التي يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التي تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك.

ولفتت مساعد الأمين العام إلى أن الدورة تركز على تدريب الواعظات على التعامل مع الكاميرات أثناء اللقاءات التلفزيونية، فضلًا عن التدريب العملي على التعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة، وكيفية التأثير فيها ووسائل الإقناع التي تحتاج إليها الواعظة في عملها الدعوي.

فعاليات تدريب وتنمية مهارات الاتصال لواعظات الأزهر

فعاليات تدريب وتنمية مهارات الاتصال لواعظات الأزهر