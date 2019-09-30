شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تعلن حصول معمل الممرضات النباتية الحجرية على الاعتماد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول معمل الممرضات النباتية الحجرية، التابع لمعهد بحوث امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد «الإيجاك»، طبقا للمواصفة الدولية ايزو ١٧٠٢٥ في نسختها المحدثة ISO/17025: 2017))، بحيث يتم إضافة انواع جديدة من الأمراض النباتية الحجرية.

جاء ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، من الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، لافتًا إلى أن المعمل أصبح بذلك أول معمل معتمد لفحص وتشخيص الأمراض النباتية، حيث يقوم بإجراء تحليل للمخاطر لتلك الآفات.

وأوضح أنه تم زيادة قدرة المعمل لعمليات الفحص والتشخيص بإضافة طرق كشف حديثة لعديد من الممرضات النباتية الحجرية لشتلات الفراولة والنخيل ومواد اكثار الموالح وثمار بعض محاصيل الفاكهة، مشيرًا إلى أن ذلك اعتماد ساهم في زيادة الثقة في النتائج الصادرة عن المعمل باعتبار أن المعهد هو الجهة المرجعية الوطنية للأمراض النباتية، ما يعزز الإجراءات الحجرية المصرية التي تتخذ لمنع تسرب أي أمراض نباتية ضارة والتي من الممكن أن تهدد الاستثمارات في مجال الزراعة وتقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية.