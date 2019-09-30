السيسى يوجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين ، مع وزير التعليم العالى ، تناول الإجتماع متابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة، في مختلف أنحاء الجمهورية، وبدء الدراسة في الجامعات التكنولوجية الجديدة في العام الدراسي الحالي، بالقاهرة الجديدة، وبقويسنا، وبني سويف.
من جانبه، وجه الرئيس السيسى ، بمواصلة إنجاز المشروعات القومية في مجال التعليم العالي طبقاً لأعلى المواصفات الفنية، تنفيذا لاستراتيجية الدولة للاستثمار في الكوادر البشرية.
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