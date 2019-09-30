شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إعلامى سعودى للمصريين: تصديتم لأكبر مؤامرة وجعلتم الخونة يعيشون بالآلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامى السعودى محمد الملا، الشكر إلى الشعب المصرى بعدما أحبط مؤامرة كل من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصرى تصدى لأكبر مؤامرة.

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وقال الإعلامى السعودى: "أشكر الشعب المصرى البطل الذى أحبط مؤامرة كبيرة، منذ أسبوع ثم أحبط يوم الجمعة الماضية مؤامرة أخرى وجعل الخونة المتآمرين يعيشون فى آلم وحزب وخيبة .

وتابع الإعلامى السعودى: "الشعب المصرى تصدى لأكبر مؤامرة لكنها مؤامرة فاشلة من عثمانلى متكبر وواهم وصغير - فى إشارة إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان - ويملك حزب عفن يعيش على الإسلام السياسى – فى إشارة إلى حزب العدالة والتنمية التركي- .

وتابع محمد الملا: "رزقهم الله بأبناء مصر فعلموهم حجمهم وضاعت أحلام الصغير – فى إشارة إلى تميم بن حمد - وأحلام العثمانلى – فى إشارة إلى أردوغان -