شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: يجوز الصلاة فى مساجد بها أضرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول حكم الصلاة فى مساجد بها أضرحة والطواف بالضريح؟.

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، فضيلة الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"أصحاب الأفكار المتشددة شغلونا فى مثل هذه الأسئلة مثل حكم السبحة، ودعاء القنوت، وطول الجلابية، وهى أسئلة بسيطة جدا".

وتابع عاشور:"الصلاة فى مساجد بها أضرحة جائزة فنحن نصلى لله ولا نصلى لأحد سواه، أما فيما يتعلق بالطواف حول القبر أو الضريح، فهنا نقول فى البداية إن الطواف فى الشريعة يجب أن يكون بنية، ويكون حول الكعبة بنية أيضا".

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واختتم المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بقوله:"أكيد من يطوف حول القبر هو ليس طواف بالمعنى الشرعى، وهو ليس فى نيته أنه يطوف حول الكعبة".