شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة استعدادا لفصل الشتاء وموسم السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدادا لفصل الشتاء وموسم السيول وهطول الأمطار كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كافة المحافظين بالتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كما كلف رئيس الوزراء أيضا بتفعيل غرف العمليات فى المحافظات بجانب إجراء المراجعة المستمرة لمخرات السيول، ومصارف الأمطار.

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كما تضمنت خطة الحكومة استعداد لفصل الشتاء التنسيق بين غرف العمليات فى كل من وزارتى التنمية المحلية والموارد المائية والري؛ للوقوف على المشكلات التى تواجه المحافظات فى هذا الموسم، والتنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد ووزارة الرى، وحصر كافة إمكانيات المحافظات من المستشفيات ونقاط الإسعاف ومُعدات الحماية المدنية ومهمات الإغاثة التى يمكن استخدامها، بالإضافة إلى القيام بتطهير مخرات السيول والبرابخ وسدود الإعاقة وبلاعات الصرف.

وتضمنت خطة الحكومة أيضا تشكيل لجان المرور على مراكز الإغاثة للتأكد من جاهزيتها، وتشكيل مجموعات عمل مُدربة لمجابهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يجرى فيه مركز معلومات مجلس الوزراء تدريبا ميدانيا لخطة مواجهة مخاطر السيول فى المحافظات وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.