شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية تركية تتهم نظام أردوغان بالقتل عبر التلفزيون التركى الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت جرائم القتل التى يرتكبها النظام التركى بحق المدنيين الأكراد إلى انتقاد الصحفية التركية نجيهان التشى السلطات التركية على الهواء مباشرة وذلك فى حلقة تلفزيونية عرضت على التلفزيون التركى الرسمى .

وقالت "النشى" أن تركيا دولة قاتلة، منتقدة فى ذلك عمليات تركيا الموجهه إلى حزب العمال الكردستانى وقد تباينت ردود الفعال على هذا التصريح فى مواقع التواصل الاجتماعى .

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تجدر الإشارة إلى أن الجريمة المعلبة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان والتى تبرر قتل الأكراد، بأنهم يسعون لشن هجمات على نظامه، بل أن معظم الأكراد فى تركيا نظموا العديد من المظاهرات ضد العمليات العسكرية التى شنها أردوغان وقواته ضد مدينة عفرين السورية، واستعان الرئيس التركى بقواته لاعتقال العشرات من المتظاهرين الأكراد لوقف تلك التظاهرات.