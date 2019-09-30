شكرا لقرائتكم خبر عن اضطهاد بلا حدود.. تميم بن حمد يجرد لاعبا سابقا فى المنتخب القطرى من الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل تميم بن حمد أمير قطر، ممارسة أعماله المخالفة للإنسانية والأديان السماوية، إذ جرد لاعب المنتخب القطرى السابق بألعاب القوى سليمان حامد عبد الله من جنسيته القطرية.

وكشف المعارض القطرى خالد الهيل أن تنظيم الحمدين يمارس شتى أنواع الاضطهاد ضد بطل قطر السابق فى ألعاب القوى سليمان حامد عبد الله لدرجة تجريده من الجنسية.

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وأشار "الهيل" من خلال تغريده له عبر صفحته على تويتر، إلى أن المعارضة القطرية ستعمل خلال الفترة المقبلة على نشر قضية اللاعب "سليمان حامد" لتثبت للعالم حجم الاضطهاد الذى يمارس نظام الحمدين بقيادة تميم بن حمد.

جدير بالذكر أن تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"،كشف عن معاناة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحليفه فى الدحة تميم بن حمد، من عزلة دولية واسعة، حيث ظهرت بشكل جلى فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما كانت لقائتهما مع باقى زعماء العالم فى هذا المحفل الدولى محدودة جداً.

ووفق تقرير قناة المعارضة القطرية، فأن الكثير من زعماء العالم رفضوا عقد لقائات ثنائية مع "تميم"،و"أردوغان"، وعلى ضوء هذه العزلة لم يجد الحليفان إلا الاجتماع مع بعضهم البعض من أجدل التقاط الصور وتوجيهها إلى الداخل التركى والقطرى معاً، من أجل الترويج للنظامين وعدم كشف حالة المقاطعة التى يتعرضان لها فى الساحة الدولية.