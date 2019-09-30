شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى يقرر حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية فى الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المنعقده اليوم، الاثنين، حظر أعضاء السلطة القضائية، والنيابة العامة، من التحدث، أو الكتابة، أو الظهور، فى وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم، أيا كان الموضوع، على أن يتم تنفيذ ذلك القرار من اليوم.

يأتى ذلك نظرا لما تلاحظ فى الأونة الأخيرة، من صدور بعض الأراء المنشورة والمنسوبة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، على مواقع التواصل الاجتماعى، وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.