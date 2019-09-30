شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يجوز الصلاة بعد صلاة الوتر ؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن سلسلة فيديوهات تنشرها الدار خلال الصفحة للإجابة على أسئلة المتابعين.

وخصصت دار الإفتاء مقطع الفيديو للإجابة على سؤال حول صلاة الوتر، جاء نصه:"هل يجوز الصلاة بعد صلاة الوتر؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو، الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"هنا فى هذه المسألة لدينا حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول"لا وتران فى ليلة"، والثانى اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا".

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وتابع الوردانى:"إذا هنا نحن أمام حديثين ولكى يصلى المسلم صلاة بعد الوتر يجب عليه أن يصلى وترا بعدها ويصلى بعده وترا آخر ليكون قد حقق حديث لا وتران فى ليلة وحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا".

يذكر أن مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، كان قد أوضح أن صلاة الوتر هى: صلاةٌ تُؤدَّى ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تُختَمُ بها صلاةُ الليل، مؤكدا أنها سُميت بذلك لأنها تُصلَّى وِترًا (ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أكثر)، ولا يجوز جعلها شفعًا – أى: زوجًا.

وقال مركز الأزهر للفتوى إن فضلها أنها من الصلوات التى رغَّب فيها الشارع، وحثَّ على أدائها؛ فقد أخرج مُسلمٌ عن أبى هريرةَ رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنَّ اللهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ".

وحكمها: سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، أما وقتها: فيبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ويستحب تأخيرُها إلى ثُلُثِ الليلِ الأخير، إلا إذا خاف الإنسان أن لا يقوم من الليل، فيوتر قبل أن ينام، وعن عدد ركعاتها: أقل الوتر ركعة واحدة، وأما أكثره فإحدى عشرة ركعةً.