شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين تطالب بمنع استيراد الحيوانات الأليفة إلا بعد تأكيد خلوها من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور الحسين محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية بالنقابة، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الأمراض المشتركة مشكلة من الوزارات المعنية والمجتمع المدنى والنقابات المهنية والجامعات المصرية والمعاهد البحثية لوضع الخطة الاستراتيجية 2030 لمكافحة الامراض المشتركة، ؤكدا على ضرورة مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم السماح باستيراد الحيوانات الأليفة إلا بعد الوقوف على الموقف الوبائى للدولة المصدرة وخلوها من الأمراض المشتركة خاصة السعار.

وأضاف عوض فى بيان للنقابة: لابد من دعم معهد الأمصال واللقاحات البيولوجية بالعباسية، لتصنيع الطعوم الفموية لمرض السعار من خلال مخاطبة الجهات الدولية، والاهتمام بدور الحيوانات البرية فى نقل مرض السعار للحيوانات المستأنسة وبالتالى الإنسان بعمل دورات تدريبية وندوات إرشادية تثقيفية للعاملين بهذا المجال، بجانب توعية العاملين بمجال البحث العلمى بخطورة مرض السعار لاحتمالية نقله من حيوانات التجارب إليهم من خلال مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى ضرورة توعية الأطباء البيطريين العاملين بحدائق الحيوان باحتمالية نقل المرض إليهم من الحيوانات البرية من خلال عمل دورات تدريبية، وتوعية كافة الأطباء البيطريين بالمجازر والوحدات البيطرية والمعامل، وكل من يتعامل مع حيوان باتخاذ كافة الإجراءات للسلامة الشخصية والوبائية، والدفن الآمن للحيوانات المصابة من خلال مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.