شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات تطوير للإنارة وزراعة الحدائق بشرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف اللواء مجدى الوصيف، رئيس حى شرق مدينه نصر على أعمال فريق العمل الميدانى حيث تم تركيب 9 كشاف ليد بشارع ال عثمان منطقة جنوب مدينة نصر، وتركيب 4 كشاف ليد حول حديقة نجيب محفوظ بالمنطقة الثامنة، و إصلاح كابلات وفازات بكشك الإنارة بكل من شارع محمد كمال وشارع عمر لطفى بالمنطقة الثامنة.

وقال رئيس الحى إنه تم إصلاح كابلات بمدينة التوفيقية بالمنطقة الحادية عشر ، واصلاح كابلات بشارع متفرع من عبد العظيم الوزير وجار استكمال العمل، كما تم إصلاح كابلات فى مربع 2 السويسرى أ وتمت إنارة جميع أعمدة الإنارة فى المناطق المذكورة.

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وأضاف الوصيف، أنه تم تسوية ورفع كفاءة الطريق أمام مكتب تموين عمارات عثمان، ورفع كفاءة الحدائق بزراعة شارع عباس العقاد ومناطق مختلفة بقطاع حى شرق مدينة نصر، ضمن خطة التطوير الشاملة الموضوعة لجميع مناطق الحى حرصا على استعادة المظهر الحضارى والبيئى اللائق بمناطق الحى.