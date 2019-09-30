شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قوافل دعوية لمطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمةبتاريخ : 1 صفر 1441 هـ الموافق 4 أكتوبر 2019م ، تحت عنوان : " منزلة الشهداء، والتضحية في سبيل الوطن".
القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد سيد مرسي .
الدكتور/ محمد شلبي محمد شلبي .
الشيخ / أحمد عبد الحكم صالح .
الشيخ / إبراهيم جمعة السعيد .
الشيخ / أحمد عادل خميس .
الشيخ / أحمد محمد عبد العزيز .
الشيخ / جميل إبراهيم محمود .
الشيخ / محمد رمضان محمد حسنين .
القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا (إدارة بني مزار ) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / عبد الله عبد الرؤوف حمزة .
الشيخ / هشام المحمدي عباس .
الشيخ / محمد فرحات أبو زيد .
الشيخ / محمد أحمد عبد الرحمن .
الشيخ / محمد رمضان عبد الله .
الشيخ / محمد محمود هلال .
الشيخ / محمد حسن عبد الحفيظ .
الشيخ / رضا محمد أحمد .
الشيخ/ عزت أبو النصر كامل .
الشيخ / حمادة سيد أحمد .
القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من:
الشيخ/ محمود حاتم السقا .
الشيخ / يسري محمد عبد الرؤوف .
الشيخ / حاتم أحمد ابو سعدة .
الشيخ / السيد عبد المجيد السيد .
الشيخ / رفيق رزق عباس حجازي .
القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 2 / 10 / 2019م ) إلى السبت (19 / 10 /2019م ) بمنطقة (حلايب) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / أحمد حلمي محمد
الشيخ / محمد المجلي محمود
الشيخ / أشرف محمد شلبي بدوي
الشيخ / عبود محمود عيسى محمد
الشيخ / إسلام أحمد محمود السمان
القافلة الخامسة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء (2 / 10 / 2019م) إلى السبت (19 / 10 / 2019م ) بمنطقة (شلاتين وأبي رماد) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / مصطفى جمال حسين محمد
الشيخ / محمود حمزة قاسم
الدكتور / علي إسماعيل علي
الشيخ / أحمد عبد الله محمد
الشيخ / أحمد منصور عبد الولى.
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