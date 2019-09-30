شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قوافل دعوية لمطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمةبتاريخ : 1 صفر 1441 هـ الموافق 4 أكتوبر 2019م ، تحت عنوان : " منزلة الشهداء، والتضحية في سبيل الوطن".

القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد سيد مرسي .

الدكتور/ محمد شلبي محمد شلبي .

الشيخ / أحمد عبد الحكم صالح .

الشيخ / إبراهيم جمعة السعيد .

الشيخ / أحمد عادل خميس .

الشيخ / أحمد محمد عبد العزيز .

الشيخ / جميل إبراهيم محمود .

الشيخ / محمد رمضان محمد حسنين .

القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا (إدارة بني مزار ) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / عبد الله عبد الرؤوف حمزة .

الشيخ / هشام المحمدي عباس .

الشيخ / محمد فرحات أبو زيد .

الشيخ / محمد أحمد عبد الرحمن .

الشيخ / محمد رمضان عبد الله .

الشيخ / محمد محمود هلال .

الشيخ / محمد حسن عبد الحفيظ .

الشيخ / رضا محمد أحمد .

الشيخ/ عزت أبو النصر كامل .

الشيخ / حمادة سيد أحمد .

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من:

الشيخ/ محمود حاتم السقا .

الشيخ / يسري محمد عبد الرؤوف .

الشيخ / حاتم أحمد ابو سعدة .

الشيخ / السيد عبد المجيد السيد .

الشيخ / رفيق رزق عباس حجازي .

القافلة الرابعة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 2 / 10 / 2019م ) إلى السبت (19 / 10 /2019م ) بمنطقة (حلايب) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / أحمد حلمي محمد

الشيخ / محمد المجلي محمود

الشيخ / أشرف محمد شلبي بدوي

الشيخ / عبود محمود عيسى محمد

الشيخ / إسلام أحمد محمود السمان

القافلة الخامسة : إلى محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء (2 / 10 / 2019م) إلى السبت (19 / 10 / 2019م ) بمنطقة (شلاتين وأبي رماد) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / مصطفى جمال حسين محمد

الشيخ / محمود حمزة قاسم

الدكتور / علي إسماعيل علي

الشيخ / أحمد عبد الله محمد

الشيخ / أحمد منصور عبد الولى.