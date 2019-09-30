شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين: تأسيس اتحاد للزراعيين الأفارقة لزيادة الإنتاج الزراعى فى القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، أنه سيتم تنظيم المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة، ليشارك فيه كل من له صلة بمهنة الزراعة، بهدف زيادة الناتج الزراعى فى القارة، وتوفير سبل التعاون الزراعى بين دول القارة للتغلب على مشاكل نقص الناتج الزراعى وزيادة معدلات الفقر.

وقال خليفة، خلال المؤتمر الذى نظمته النقابة، بحضور عدد من ممثلى النقابات الزراعية فى دول أفريقيا، وخبراء الزراعة في عدة دول للاعلان عن تنظيم مؤتمر للزراعيين الافارقة، إن نقابة المهن الزراعية ستنظم زيارات للخمسة أقاليم الأفريقية، لمناقشة المقترحات وبرامج العمل التى يمكن من شأنها عمل تعاون زراعي بين هذه الأقاليم، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد لانعقاد المؤتمر العام للزراعيين الأفارقة لتحويل مقترحات التى سيتم تجميعها خلال هذه الزيارات لبرامج عمل لبدء تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أن نقابة الزراعيين تسعى من خلال الإعلان عن الإتحاد العام للزراعيين الأفارقة إلى تحقيق مفاهيم الزراعة الحديثة المستدامة وتطبيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة، التى أقرتها الأمم المتحدة، وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة، والتى تسعى لحماية الموارد الطبيعية وزيادة دخل الفلاح.

وأوضح نقيب الزراعيبن أن اللجنة التأسيسة، لاتحاد الزراعيين الأفارقة تلقت عدة مقترحات لضرورة عقد لقاء نصف سنوى دورى لمتابعة أحوال المهن الزراعية فى مختلف الدول الأفريقية.

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وقال مجدى علام، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر العام الزراعيين الأفارقة، إن مساهمة النشاط الزراعى فى القارة الأفريقية أقل من 20% من الناتج المحلى، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تعانى من مشاكل نقص الغذاء وسوء التغذية، وتزايد نسب الفقر على الرغم من إمكانيات الطبيعية الكبيرة التى توجد بالقارة.

وأكد أن الهدف من إنشاء الاتحاد وضع حلول ومقترحات أمام صانع القرار في الدول الإفريقية لعلاج سوء استخدام الموارد الأساسية، ونقص الغذاء، وتوفير وسائل تكنولوجيا حديثة للزراعة والمساعدة فى إيجاد حل لمشكلة احتكار الشركات العالمية لتكنولوجيا الزراعة الحديثة، وارتفاع تكلفتها .

وأشار إلى وجود تعاون بين الدول الأفريقية فى مجال النشاط الزراعى سيساعد فى مواجهة تحديات تغيير المناخ، وتساعد الدول الافريقية فى توفير فرص أكبر للحصول على تمويل من الصندوق الأخضر العالمى لمكافحة تغيير المناخ الذى يساعد الدول التى لديها تكنولوجيا متقدمة فى مجال الزراعة.