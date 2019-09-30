شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يحذر من شبكات النصب والاحتيال على صفحات التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين، من الوقوع فى براثن شبكات النصب والاحتيال على صفحات التواصل الاجتماعى من خلال بعض الإعلانات المضللة، التى تدعو المتصفح بنسخ الرسالة الموجودة بالصفحة وإرسالها إلى أشخاص آخرين أو مجموعات الواتس اب، ومن تلك الإعلانات الرابط :http://freehajtripa.com ، حيث يدعو الإعلان الوهمى الجمهور بالإسراع بالتسجيل فى مسابقة رحله عمرة مدفوعة التكاليف مجانا أو ما يوازيها من مبلغ مالى مساو للعملة حسب بلد المشترك مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية السعودية بالتعاون مع قناه مكة المكرمة الرسمية.

وأكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حمابة المستهلك أن منظومة وعى المواطنين بحقوقهم ليست مسؤلية الأجهزة التنفيذية فقط، بل مسؤلية كافة المؤسسات من جامعات ومدارس ومجتمع مدنى وكافة الجهات المعنية وهو ما يقوم به الجهاز حاليا من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بهدف التوعية بحقوق المستهلك، كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف عن توحيد خطبة جمعة لتوعية المواطنين بحقوقهم فى مجال منظومة المستهلك وفضل التاجر الأمين وأيضاً عقوبة التاجر الغشاش وهو ما حدث فى شهر إبريل الماضى، فى إطار خلق منظومة متكاملة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين.

وأوضح أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم التاجر بالإعلان عن أسعار السلع وكذلك تقديم فاتورة للمستهلك إلا أنه بدون توعية المواطن بحقوقه ونشر التوعية فلن يتحقق الهدف من القانون.