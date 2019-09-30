الأنبا بطرس يترأس قداس المناولة الاحتفالية فى كنيسة مارمرقس بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهى الاحتفالى، فى كنيسة القديس مارمرقس التابعة لإيبارشية المنيا اليوم، حيث قدمت الكنيسة بعضها من أبنائها وبناتها؛ لكى يحصلوا على سر القربان المقدس. شارك فى صلاة الذبيحة الإلهية الأب أبو الخير راعى الكنيسة. وفى كلمة العظة ركز الأنبا بطرس على حث أولياء الأمور علي تشجيع أبنائهم لكى يقتربوا من تعاليم الكنيسة وممارسة الأسرار المقدسة. Advertisements وبعد نهاية صلاة القداس الإلهى احتفل نيافته مع الأطفال وأولياء أمورهم وخدام الكنيسة ووزع عليهم الهدايا التذكارية. أول قربانة أو المناولة الأولى هوطقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول في سن محددوهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة. ويعتبر هذا الطقس حدث هام فيحياه الكاثوليك الدينية حيث تعتبر القربان المقدس وفقًاللمعتقدات الكاثوليكية ركيزة منشعائر الكنيسة الكاثوليكية.

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