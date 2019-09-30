شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى كلمة "فى حب مصر" غدا بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كلمة فى حب مصر غدا الثلاثاء بجامعة حلوان، بحضور وزير التعليم العالى والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

ومن المقرر أن توقع جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع الكنيسة، كما أنه من المقرر أن تقوم جامعة حلوان بتكريم قداسة البابا تواضروس بعد انتهاء الكلمة وفعاليات توقيع البروتوكول، وسط حضور من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والقيادات بها.



