شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء النيابة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أعضاء النيابة العامة المعينون بالقضاء هذا العام اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر ، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى.
وصرح المستشار محمد رضا ، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء ، أن رئيس المجلس هنأ القضاة الجدد وحثهم على العمل الجاد وإنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم .
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