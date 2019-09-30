شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء النيابة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أعضاء النيابة العامة المعينون بالقضاء هذا العام اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر ، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى.

وصرح المستشار محمد رضا ، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء ، أن رئيس المجلس هنأ القضاة الجدد وحثهم على العمل الجاد وإنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم .

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