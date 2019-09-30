شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القضاء الأعلى يخاطب "تنظيم الإعلام" لمنع مناقشة القضايا محل التحقيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المجلس، بيانا، أكد فيه أنه سيخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، لمنع الصحف أو البرامج من مناقئة قضايا محل تحقيقات أو محاكمات ، وذلك نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة المتوفاه ، حسبما جاء فى نص البيان.
وقرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم، مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تلك البرامج أو الصحف من تناول
موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير اذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين فى هذا الشأن.
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