أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين أمام مجلس القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أدى أعضاء النيابة العامة الجدد، اليمين القانونية، في قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، أمام مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، بحضور المستشار حمادة الصاوى النائب العام.
وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن رئيس المجلس هنأ القضاة الجدد، وحثهم على العمل الجاد لإنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
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