"القضاء الأعلى" يحظر على القضاة التحدث لوسائل الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، قرارًا بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام "المقروءة أو المسموعة أو المرئية"، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيًا كان الموضوع.
ووفق بيان رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، فالقرار نظرا لصدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
وذكر البيان أن ذلك القرار يعمل به بداية من اليوم.
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