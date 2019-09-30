بعد واقعة "جنة".. القضاء الأعلى يخاطب "الإعلام" بمنع تناول القضايا محل التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي برامج أو صحف من تناول القضايا محل التحقيقات أو المحاكمات.

وحسب بيان رسمي من مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، فالقرار جاء نظرًا لما أثير إعلاميًا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة "جنة" المتوفاة نتيجة تعذيب جدتها لها في الدقهلية.

واشترط المجلس على البرامج والصحف الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مشددًا على أن النيابة العامة ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين لهذا الشأن.

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وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس الأحد، بإحالة المتهمة صفاء عبد الفتاح إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين؛ جنة (5 سنوات)، وأماني (6 سنوات)، ما أدى إلى وفاة الأولى.

وأفادت تقارير الطب الشرعي بأن الطفلتين "جنة وأماني سمير" ضحيتي التعذيب في الدقهلية لم تتعرضا لأي اعتداءات جنسية.

كان الآلاف من أهالي قرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، شيعوا أمس السبت، جثمان الطفلة "جنة م. س." 5 سنوات، التي لقيت مصرعها متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها نتيجة التعذيب بالكي بالنار في مواضع حساسة من جسدها وإصابتها بغرغرينة في القدم اليسرى، والأعضاء التناسلية على يد جدتها، التي أرادت تعذيبها لتبولها لا إراديًا.