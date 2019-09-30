"تايم سبورتس" تنقل قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تنقل قناة "تايم سبورت" التابعة لماسبيرو على الهواء مباشرة، قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بعد أن قرر "الكاف" إجراءها في الثامنة مساء الخميس 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالإسكندرية، بالإضافة إلى نقل برنامج الحفل الذى يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروى في الوقت الذي تم فيه دعوة عدد من أساطير اللعبة.

وسيتم استعراض نتائج القرعة من خلال استوديو تحليلي، فيما يعرض برنامج "كورة كل يوم" على الأولى، و"ستاد العرب" على الفضائية و"الكورة في أسبوع" على شاشة الثانية تحليلا فنيا لكل مجموعة وأهم المنتخبات.

يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ستقام فى مصر في خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهى مؤهلة لأولمبياد "طوكيو 2020"، ويشارك فيها المنتخب المصرى بجانب 7 منتخبات أفريقية يتم تقسيمها لمجموعتين تلعب الأولى على استاد القاهرة بينما تقام مباريات المجموعة الثانية على ملعب السلام.​