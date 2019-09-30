طوارئ.. بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

حالة من الطوارئ يعيشيها مبنى مجلس النواب، استعدادا لاستقبال النواب، غدا الثلاثاء، في أول أيام دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعى الحالي.

وأنهت الأمانة العامة للمجلس، خلال الأيام الماضية والساعات الأخيرة من اليوم الاثنين، كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال دور الانعقاد الجديد، بدءا من أعمال الصيانة للأجهزة ونظم الصوت والتصويت الإليكتروني والدهانات إلى تنسيق الحدائق وتجميل المبنى.

حيث شهدت الأيام الماضية، قيام المهندسين المختصين، بصيانة كافة أجهزة الصوت والتصويت بالقاعة الرئيسة للمجلس، وكذلك بمختلف مقار اجتماعات اللجان النوعية، وذلك للتأكد من سلامتها قبل انطلاق اعمال دور الانعقاد الجديد.

وتضمنت حملة الصيانة، أيضا، أجهزة البصمة الاليكترونية، بالإضافة إلى ميكروفونات النواب، للتاكد من سلامتها جميعا، وارتباطها بأجهزة التسجيل الإليكترونى.

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كما شهدت أروقة المجلس، خلال الفترة الماضية، أعمال صيانة وتجميل المبنى وخاصة الطرقات الداخلية بالمبنى، تحت إشراف مهندسى هيئة الآثار، حيث كثف مهندسى الصيانة أعمالهم خلال الساعات الأخيرة، للانتهاء من الصيانة قبل بدء دور الانعقاد، حتى يكون المبنى جاهزا لاستقبال النواب.

وأيضا شهد مقر البرلمان، حالة من الطوارئ داخل المساحات الخضراء، وذلك لتجميلها وتنسيقها.

وأيضا، استعدت الأمانة العامة، بكامل موظفيها، بمختلف مواقع العمل ومقار اللجان النوعية، استعدادا لاستقبال دور الانعقاد الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق غدا، دور الانعقاد الخامس والاخير لمجلس النواب، وفقا لدعوة رئيس الجمهورية لانعقاده في الأول من شهر أكتوبر، حيث يعقد المجلس جلسة افتتاحية، في الساعة العاشرة صباح غدا، والتي ستبدأ بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، ثم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٩ بفض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الأول.

ويعقب ذلك دعوة الأعضاء لتعديل رغباتهم في الانضمام للجان النوعية، استعدادا لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها.