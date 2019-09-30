بيان عاجل بشأن نقل ملكية فندق فلسطين إلى وزارة السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للحكومة، بشأن أسباب قرار نقل مكلية فندق فلسطين بالإسكندرية من "إيجوث" إلى وزارة السياحة، دون الرجوع للشركة التابع لها الفندق أو الشركة القابضة للسياحة أو وزارة قطاع الأعمال.

وطالب النائب في بيانه العاجل، بضرورة كشف أسباب القرار، وكذلك مصير العاملين في الفندق.

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واستنكر النائب، اتخاذ هذا القرار بدون الرجوع إلى الجهات المعنية، مشيرا إلى أن ذلك قد يترتب عليه بعض المشكلات، خصوصا بالنسبة للعاملين في الفندق.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت الأسبوع الماضي، قرار وزارة السياحة بنقل ملكية وتبعية فندق فلسطين لوزارة السياحة، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الوسط السياحي.

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