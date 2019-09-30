بعد إطلاقها رسميا.. 10 خطوات للحصول على التأشيرة السياحية لزيارة السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

فتحت المملكة العربية السعودية، أبوابها للسائحين من مختلف دول العالم، بإطلاق التأشيرة الإلكترونية، للراغبين في حضور الفعاليات السياحية بالمملكة، بقيمة مالية تبلغ نحو 440 ريالا سعوديا.

وبحسب ما أعلنته المملكة قبل أيام، تتسم التأشيرة السياحية، بإمكانية أداء فريضة العمرة دون الحاجة لمرافق بالنسبة للنساء في غير موسم الحج، وتبلغ صلاحيتها عاما كاملا، وتسمح لحاملها بتكرار الزيارة طوال مدة الصلاحية شريطة أن لا تزيد مدة الزيارة عن 90 يوماً، بجانب زيارة جميع محافظات المملكة، وحضور الفعاليات السياحية.

ويرصد "الخليج 365" 10 خطوات للحصول على التأشيرة من مصر كالتالي:

- تعبئة نموذج طلب التأشيرة مرفق بالوثائق المطلوبة، وتقديمها إلى أحد فروع شركة تسهيل بمصر.

- ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، ويشترط وجود ولي الأمر لمن دون ذلك.

- دفع رسوم التأشيرة بقيمة 440 ريالا سعوديا.

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- تقديم تذكرة طيران (ذهاب وعودة)، وحجز سكن داخل السعودية.

- تقديم شهادة تعريف بالعمل، وخط سير الرحلة.

- إثبات الملاءة المالية، بتحمل الأعباء المعيشية (سكن ونقل ومعيشة ومصاريف متنوعة).

- تسجيل اسم صاحب الطلب داخل السعودية.

- تقديم كافة المعلومات الشخصية، وعنوان السكن بمصر، علما بأن الديانة غير مشروطة للحصول على التأشيرة.

- الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.