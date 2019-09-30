استعدادًا للشتاء.. تطهير مخرات السيول في الجيزة بـ 1.2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

استعدت محافظة الجيزة، لاستقبال فصل الشتاء للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها، من خلال حملات تطهير لمخرات السيول وبالوعات الأمطار على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة المركزية للموارد المائية والري للمحافظة.

وبحسب بيان الاثنين، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة استعدت لاستقبال موسم الشتاء مع بداية فصل الصيف الحالي، من خلال طرح أعمال تطهير لمخرات السيل الواقعة بنطاق المحافظة والبالغ عددها 7 مخرات، من خلال الإدارة العامة للري بتكلفة بلغت 1.2 مليون جنيه، مؤكداُ أنه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير مخرات السيول.

وأوضح، أنه سيتم تنفيذ نموذج محاكاة وتجربة عملية لمواجهة مخاطر السيول في حالة حدوثها، بمشاركة كافة الجهات لضمان عدم حدوث أي أضرار لأموال وممتلكات المواطنين وحفاظاً على سلامتهم.

Advertisements

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدورى على بالوعات الأمطار للتأكد من كفاءتها في استقبال الأمطار وخلوها من أي مخلفات أو رتش تعيق استخدامها بالوجه الأمثل.

كما وجه المحافظ بتجهيز سيارات شفط المياه لسرعة التدخل وإزالة مياه الأمطار من الشوارع إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لإستخدامها في المناطق التي تشهد كثافات مرورية عالية خاصه بمطالع ومنازل الكبارى والطرق الرئيسية.

كما كلف وكيل وزارة الري بتطهير رشاح أبو عوض بحي الهرم وعمل الصيانة الدورية اللازمة له لعدم الإضرار بالمنطقة السكنية المحيطة به.​