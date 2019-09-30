أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' ينعى الأمين المساعد الأسبق للاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' ينعى الأمين المساعد الأسبق للاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، وفاة نعيم الطوباسي نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق، والأمين المساعد للاتحاد العام للصحفيين العرب الأسبق، فجر اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الاتحاد في بيان له، إن الفقيد كان المنسق العام للقوي الوطنية الموحدة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وقضي زهرة شبابه في سجون الاحتلال، وعمل مستشارًا إعلاميًا خاصًا للرئيس ياسر عرفات، وعضوًا في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه قاد النضال الإعلامي الفلسطيني في أحلك الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأضاف الاتحاد أن رحيل نعيم الطوباسي يعد خسارة كبيرة للإعلام الفلسطيني والعربي؛ حيث كانت بصمته في مجابهة الآلة الإعلامية الإسرائيلية ومقاومته التطبيع واضحة في المحافل الإعلامية الدولية والعربية.