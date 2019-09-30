أخبار مصر | المتحف المصري الكبير يستقبل 27 قطعة أثرية تخص مركب خوفو الثانية (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف المصري الكبير يستقبل 27 قطعة أثرية تخص مركب خوفو الثانية (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "زيدان" أن القطع الخاصة بمركب خوفو الثانية هي قطع كبيرة الحجم تم نقلها ضمن مشروع مصري ياباني مشترك لاستخراج وترميم مركب خوفو الثانية.
وبوصول هذه القطع للمتحف الكبير يكون مجموع القطع الأثرية التي تم نقلها من المركب إلى مركز ترميم المركب بموقع العمل حتى الآن 892 قطعة خشبية وقام فريق العمل بأعمال التوثيق ثلاثي الأبعاد والتسجيل لجميع القطع وكذلك أعمال الترميم لها قبل عملية النقل.
فى 26 مايو عام 1954م أعلن المهندس كمال الملاخ عن اكتشاف يعد من أهم اكتشافات آثار الملك خوفو، وهو الكشف عن حفرتين لمراكب الملك خوفو والتي اشتهرت بمراكب الشمس، وعثر عليها في الجهة االجنوبية للهرم الأكبر.
وعمل كمال الملاخ وأحمد يوسف على اكتشاف وترميم وإعادة تركيب المركب الأولى، والتي خرجت إلى النور بعد أن مكثت في باطن الأرض مايقرب من 5000 سنة، والتي تعرف بمركب الشمس وتعرض حاليًا في المتحف الخاص بها بجوار الهرم الأكبر والذي افتتح عام 1982 م.
وأجريت الدراسات على المركب الثانية بعد اكتشافها بـ 70 عامًا، حيث أوضحت أنه منذ عام 2009 تم تجهيز موقع المركب الثانية بعمل تغطية (هانجر) تحيط بموقع الحفرة كاملًا وبجواره أماكن لبناء معمل ترميم ومخازن، وبداخل الهانجر الكبير تم عمل تغطيه (هانجر) صغيرة على حدود الحفره فقط لتقييد الظروف البيئية للحفرة عند رفع البلاطات الحجرية التي تغطي حفرة المركب والمتحكم بداخلة بدراجات الحرارة والرطوبة للحد من الصدمة التي قد تحدث للقطع الخشبية فور رفع الأغطية الحجرية.
وفي عام 2011 تم البدء في رفع الغطاء الحجري الذي يغطي حفرة المركب بعد عمل تصميم وونش مخصص لرفع الكتل الحجرية وتحريكها بجوار الموقع لتخزينها ودراستها، وتم عزل سقف حجرة الدفن بألواح خشبية معالجة كيميائيًا تم استيرادها من اليابان للحفاظ على معدل الحراره والرطوبة, ويتم وضع الألواح الخشبيه فور رفع الغطاء الحجرى.
بعد الانتهاء من رفع الكتل الحجرية تم البدء في توثيق الحفرة المحتوية علي القطع الخشبية بواسطه جهاز الليز ثلاثي الأبعاد Laser 3D Scan، كما تم تصميم رافعة (مصعد Elevator) خاص لحمل المرممين لعمل الترميمات الأولية ورفع القطع الخشبية من الحفرة، وبعد ذلك تم أخذ عينات من الأخشاب وإجراء كافة التحاليل العلمية والمعملية عليها في مصر واليابان، وذلك لتحديد مظاهر التلف ونسبة الرطوبة والأملاح وأنواع الفطريات التي توجد بالأخشاب، ونتائج تلك التحاليل سوف تضع الخطة المناسبة لبدء العمل فى ترميم ومعالجة أخشاب المركب مع الانتهاء من تجهيز معمل الترميم والمخزن الخاص بالاخشاب بالموقع لتكون جاهزة قبل البدء في أعمال الترميم.