أخبار مصر | المتحف المصري الكبير يستقبل 27 قطعة أثرية تخص مركب خوفو الثانية (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف المصري الكبير يستقبل 27 قطعة أثرية تخص مركب خوفو الثانية (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف استقبل اليوم 27 قطعة من أخشاب مركب الملك خوفو الثانية والتي كانت موجودة بمعمل الترميم الخاص بها والموجود بالقرب من موقع العمل بمنطقة آثار الهرم.

وأضاف "زيدان" أن القطع الخاصة بمركب خوفو الثانية هي قطع كبيرة الحجم تم نقلها ضمن مشروع مصري ياباني مشترك لاستخراج وترميم مركب خوفو الثانية.

وبوصول هذه القطع للمتحف الكبير يكون مجموع القطع الأثرية التي تم نقلها من المركب إلى مركز ترميم المركب بموقع العمل حتى الآن 892 قطعة خشبية وقام فريق العمل بأعمال التوثيق ثلاثي الأبعاد والتسجيل لجميع القطع وكذلك أعمال الترميم لها قبل عملية النقل.