أخبار مصر | سؤال برلماني بشأن دور الجامعات في مكافحة المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني بشأن دور الجامعات في مكافحة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، استنادًا إلى حكم المادة "129" من الدستور، بشأن دور الجامعات في توعية الشباب من مخاطر المخدرات.

وأشارت "فهيم" إلى الدور التربوى للجامعات فى توعية الشباب الجامعى وكيفية تحصينهم ووقايتهم من المخدرات، والتي تعد آفة مجتمعية خطيرة تستلزم تعاون جميع مؤسسات الدولة لإيجاد حلولًا جذرية لها، وعلى رأسها الجامعات، وشددت "فهيم"، على أن ظاهرة إدمان المخدرات انتشرت بشكل كبير في الأوساط الشبابية، بشكل يثير القلق على مستقبل ابنائنا الطلاب، وهو ما يجعلنا أن نتساءل عن دور الجامعات في التصدي لهذه الظاهرة ؟.. وهل لدى وزارة التعليم خطة للتعامل مع هذا الملف ؟.. وهل هناك تنسيق مع الوزارات الأخرى؟.

وطالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، وزارة التعليم العالي بتنظيم حملات تشمل إقامة ندوات لتوعية الطلاب بخطورة وأضرار المخدرات، مشددة على أهمية تحصينهم بتوفير سبل الكشف والوقاية، مع وضع خطة واضحة للعلاج، كما طالبت بتنظيم حملات غير معلنة للكشف عن المخدرات داخل الجامعات.