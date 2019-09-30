أخبار مصر | برلماني: المصريون لديهم نضج سياسي ووعي وخوف على مصلحة بلادهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: المصريون لديهم نضج سياسي ووعي وخوف على مصلحة بلادهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى أيقن حقيقة الجماعات الإرهابية، والإعلام المضلل، والفيديوهات المفبركة والشائعات التى يريدون منها نشر الفوضى فى البلاد مرة أخرى، وظهر ذلك جليا فى تظاهرة فى حب مصر التى تؤكد أن المصريين لديهم نضج سياسى ووعى وحب وخوف على مصلحة بلادهم.

وأضاف بدر، أن المصريين أيقنوا أيضا أن هذه الجماعات تستغل كل الأحداث لشن حملة هجوم على مؤسسات الدولة، مستغلين بعض الإجراءات الاقتصادية التى مما لا شك أن الشعب هو البطل الحقيقى، وأن هناك حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية فى هذا الصدد، ولكن الفترة السابقة أفشلت مخططات هؤلاء، وكل المؤامرات التى تدبر ضد الدولة المصرية بفضل وعى المصريين.

وأشار النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إلى أن تظاهرة فى حب مصر التى شارك فيها المصريين دليل قاطع على لفظ الجماعات الإرهابية إلى الأبد، لافتا إلى أن هناك تحسن فى كافة القطاعات على أرض الواقع، وأن المصريين وجهوا رسالة للعالم أجمع وليس لدعاة التخريب والجماعات الإرهابية وانصارها فقط مفادها أن الشعب والجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد للدفاع عن مقدرات الوطن.

Advertisements

وفي نفس اسلياق، قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لقنوا جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة درسا قاسيا فى الدعم الكبير وغير المسبوق للقائد البطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم استقرار مصر ومساندة الجيش والشرطة ضد الدعوات التي تتم حاليا وتستهدف زعزعة استقرار مصر وهدم مرحلة التنمية والتطوير التي بدأت في الفترة الأخيرة.

وأعلن "المسعود"، أن جميع المصريين والقوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدنى اكدوا رفضهم وبشكل قاطع وحاسم وواضح لما يتم من دعوات مشبوهة الغرض منها النيل من أمن واستقرار مصرنا الغالية على كافة الأصعدة، وطالب النائب محمد المسعود بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بأن يعبث بأمن مصر واستقرارها بأي صورة قد تؤدي الي النيل من استقرار بلدنا، مؤكدًا أن جميع الدعوات المشبوهة التي يتم الترويج لها مرفوضة من كل المصريين لانها دعوات مغرضة هدفها هدم ماتم تحقيقه من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد.

ووجه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، التحية لجموع المصريين على الصورة الحضارية فى تأييدهم الكبير لمصر وقيادتها وجميع مؤسساتها ورفعهم لعلم مصر وصور الرئيس السيسى وهتافاتهم المدوية ضد الارهاب والارهابيين وضد الأنظمة التى تمول وتشجع وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، مؤكدا ان المصريين أكدوا للعالم كله اختيار طريق البناء والاستمرار فى الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع انحاء البلاد.

