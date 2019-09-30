أخبار مصر | المتحف المصري الكبير يستقبل 42 قطعة أثرية لتوت عنخ آمون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحف المصري الكبير يستقبل 42 قطعة أثرية لتوت عنخ آمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري الكبير، صباح اليوم، 42 قطعة أثرية خاصة بالملك توت عنخ آمون كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير.

وأوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أن القطع الأثرية الخاصة بمجموعة الملك توت عنخ آمون تضم مجموعة من الصنادل المصنوعة من الحلفا والنسيج ونبات البردي وصومعة من الخشب كانت تستخدم لحفظ الغلال والحبوب التي مازالت محفوظة في حالة جيدة من الحفظ.

إضافة إلى مجموعة من أواني الطعام وجعبة للسهام كان يستخدمها الملك توت عنخ آمون في رحلات الصيد وتمثال للإله سرابيس، وهو الإله الرسمي للإسكندرية القديمة الذي انتشرت عبادته في العصر اليوناني الروماني وتمثال آخر في وضع الوقوف ويقدم ناووس يحتوي على المعبود حربوقراط ويحتوي علي الطفل وحورس، يذكر أن القطع المذكورة ضمن 331 قطعة جديدة تصل للمتحف الكبير

وكان المتحف الكبير قد استقبل عدد من القطع الأثرية لمجموعة الملك توت عنخ آمون أبرزها التابوت الخشبي المذهب الكبير الخاص بالملك والمنقول حديثًا من مقبرته في الأقصر إلى المتحف.

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وتابوت الملك توت عنخ آمون هو أحد أربعة توابيت تخص الملك الصغير، حيث وجد في مقبرته تابوت جرانيتي كبير بداخله التابوت الخشبي المذهب الكبير الذي يظهر بالصور، وداخله تابوت خشبي مذهب ثان وداخله تابوت من الذهب الخالص بداخله مومياء الملك، وسوف تعرض التوابيت الثلاثة في مكان واحد بالمتحف المصري الكبير ضمن مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة بعد إكتمال نقلها لمكان عرضها الدائم بالمتحف الكبير.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، والذي تقرر في نهايات 2020، وقد وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.