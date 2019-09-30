أخبار مصر | محافظ الجيزة: الانتهاء من تطهير مخرات السيول بتكلفة 1.2 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: الانتهاء من تطهير مخرات السيول بتكلفة 1.2 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنفذ محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد، خطة لاستقبال فصل الشتاء للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها، وذلك من خلال حملات تطهير لمخرات السيول وبالوعات الأمطار على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة المركزية للموارد المائية والري للمحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة بدأت استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء مع بداية فصل الصيف الحالي، حيث تم طرح أعمال تطهير لمخرات السيل الواقعة بنطاق المحافظة والبالغ عددها 7 مخرات، وذلك من خلال الإدارة العامة للرى بتكلفة بلغت 1،2 مليون جنية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير مخرات السيول، وهى الآن جاهزة لاستقبال أي أمطار غزيرة أو سيول.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ نموذج محاكاة وتجربة عملية لمواجهة مخاطر السيول فى حالة حدوثها، وذلك بمشاركة كافة الجهات لضمان عدم حدوث أي أضرار لأموال وممتلكات المواطنين وحفاظًا على سلامتهم.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاء عقده للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال فصل الشتاء، حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الدوري على بالوعات الأمطار، للتأكد من كفاءتها في استقبال الأمطار وخلوها من أي مخلفات أو رتش تعيق استخدامها بالوجه الأمثل.

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كما وجه المحافظ بتجهيز سيارات شفط المياه، لسرعة التدخل وإزالة مياه الأمطار من الشوارع، إضافة إلى تجهيز مواتير الشفط لاستخدامها في المناطق التي تشهد كثافات مرورية عالية، خاصة بمطالع ومنازل الكباري والطرق الرئيسية.

كما كلف وكيل وزارة الري بتطهير رشاح أبو عوض بحى الهرم، وعمل الصيانة الدورية اللازمة له لعدم الإضرار بالمنطقة السكنية المحيطة به.

وفي هذا الصدد، تواصل محافظة الجيزة تلقى طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

وأعلن محافظ الجيزة، عن تلقى ألف طلب حتى الآن من المواطنين الراغبين فى التصالح في مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدًا على الارتفاع التدريجي فى معدل استقبال طلبات المواطنين، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة قانونا والتي تنتهي بداية شهر يناير القادم.