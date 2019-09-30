أخبار مصر | حملات تموينية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الفاسدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات تموينية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الفاسدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، بشن عدة حملات بمناطق الأزبكية والفجالة والسيدة زينب ومصر القديمة، أسفرت عن ضبط أحذية وحقائب ومستلزمات مدرسية مجهولة المصدر، وقد تم تحرير 28 محضر سلع مجهولة المصدر ومحضر غش تجاري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحلات.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري، بالإضافة إلى تكليف مجموعات عمل للمرور على الأسواق والأنشطة التجارية، بمناسبة بدء العام الدراسي.

وأشار إبراهيم فوزى العسقلانى مدير مديرية التموين إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 11370 حذ1ء كوتشي، و2842 حقيبة مدرسية، و1450 لانش بوكس، و145آلة، و1550 رزمة ورق، و288 ألف قلم سبورة، و35400 كراسة، و62 ألف كشكول، بالإضافة إلى 4569 علبة قلم رصاص، و35 علبة قلم فلوماستر، و180 علبة صلصال، و47 ألف علبة قلم جاف مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتمثل خطر على صحة المواطنين. وأضاف مدير مديرية التموين، أن المديرية مستمرة في شن حملاتها الرقابية على المحلات والأسواق، لحماية المواطنين من كافة أشكال الغش التجاري. Advertisements وفي ذات الإطار، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مشروع اهالينا (2) بمدينة السلام، احد المشروعات السكنية الجديدة التى تقيمها المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، والذى يتم إنشاءه بالتعاون وبإشراف المنطقة المركزية العسكرية. ويتكون المشروع الذي يقام على مساحة 15 فدان من 36 عمارة (1400 وحدة سكنية) منهم 12 عمارة عبارة عن ارضى و9 طوابق، و24 عمارة اخرى مكونة من أرضى 12 طابق، ومساحة الوحدة السكنية 90 م2 عبارة عن ثلاثة غرف وصالة.

بالإضافة الى 176 محل تجارى بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية، كما يضم المشروع مركز شباب نموذجى يشمل مبنى اجتماعى وآخر ادارى وملعبين خماسى وحمام سباحة، ويشمل المشروع مسجد وكنيسة ومدرسة تضم 28 فصل ومركز طبى، وخزان مياه يسع لـ 1400م3 للطوارئ وتغذية المشروع وحنفيات الحريق.

