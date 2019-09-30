أخبار مصر | القوى العاملة بالإسماعيلية تستعد لتنظيم أول ملتقى للمشروعات الصغيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة بالإسماعيلية تستعد لتنظيم أول ملتقى للمشروعات الصغيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى محمد سعفان، توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية للاستعداد لتنظيم أول ملتقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع جامعة قناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج "مشروعك"، فضلاَ عن عدد من البنوك الوطنية المانحة.

وفي هذا الإطار التقى ياسر سعيد مدير المديرية، الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس، لبحث سبل التعاون ووضع الأطر المناسبة لتنظيم الملتقى الأول من نوعه في هذا المجال، والذي سيتم عرض المشروعات والأفكار من خلاله والتي يمكن للبنوك تمويلها لشباب الخريجين والطلبة سواء الجامعيين أو الفنيين وسبل دعمها لتنفيذها كمشروعات صغيرة تسهم في توفير حياة كريمة لشباب المحافظة.

وأشار "سعيد" إلى أنه سيتم خلال الملتقى عرض نماذج من المشروعات والأفكار الناجحة والتي تم تنفيذها من خلال جهاز مشروعك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعرض تجارب الشباب بداية من ولادة الفكرة وحتى خروجها إلى النور، مضيفًا انه من المتوقع حضور أعداد كبيرة من طلبة وخريجي الجامعات والمدارس الفنية الذين بدءوا بالفعل في التقدم بأفكار مشاريعهم إلى مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية للمشاركة في هذا الملتقى.

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وفي ذات الإطار، وجه محمد سعفان، تعليمات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بمتابعة حادث وفاة عامل بشركة "فيلوستى ابارلز" نتيجة تصادم دراجته البخارية مع أتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، للوقوف على أسبابه ومتابعة مستحقات وتعويضات العامل باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلًا، من مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، أشار فيه إلى أن الحادث وقع صباح اليوم بشركة فيلوستى ابارلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وإن العامل المتوفي يدعي السيد أحمد أمين، وكان يقود دراجة بخارية وتصادم مع اتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، ويعمل بقسم التعبئة، ويسكن فى عزبة الجمالين السبع آبار الشرقية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

وأصدر مدير الشركة تعليمات بإعطاء العاملين في الوردية الأولي إجازة اليوم لحضور جنازة العامل المتوفي، وتتابع المديرية مع الشركة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العامل وورثته.