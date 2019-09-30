مصر | إحالة متسولة إلى المحاكمة لسرقتها 150 ألف جنية من محل حلويات بالسيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة متسولة إلى المحاكمة لسرقتها 150 ألف جنية من محل حلويات بالسيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السيدة زينب، بإحالة متسولة إلى محكمة الجنايات لقيامها بسرقة 150 ألف جنية من محل حلويات فى منطقة السيدة زينب.

وطالبت النيابة العامة فى وقت سابق بسرعة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وبتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة رصدت المتهمة أثناء دخولها وخروجها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة يوم الواقعة غافلت حارس المحل، بعد غلقه،فجرا وتسللت للداخل، واستخدمت سكين كبير فى عملية كسرالادراج الخاصة بالاموال داخل المحل وقامت بسرقة 150 ألف جنيه حصيلة يوم العمل ولاذت بالفرار.

وبأعداد الأمنة اللازمة والاجراءات تم ضبطها وإلقاء القبض عليها، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمة فى وقت سابق 4ر أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد وتم إحالتها الى الجنايات.

وتنص عقوبة السرقة في المادة 314 على أن يعاقب المتهم بالسجن المشدد من قاما بارتكاب السرقة بالاكراه، وأما المادة 315 نصت على كل من قاما بالسرقة فى الطريق العام سواء كانت داخل المدن او خارجها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

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وفى المادة 316 تنص على السجن المشدد على المتهم إحدثت السرقة ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات فى هذه الحالات:

على جريمة السرقة التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

على جريمة السرقة التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة.