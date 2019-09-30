مصر | هارب من أحكام.. حبس مسجل خطر لاتهامه بإصابة ضابط وأمين شرطة بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هارب من أحكام.. حبس مسجل خطر لاتهامه بإصابة ضابط وأمين شرطة بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة ضابط وأمين شرطة من قوة مركز أطفيح، أثناء مطاردة أمنية لضبطهما، وأمرت النيابة بضبط واحضار المتهم الثاني

وكانت استعلمت النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن الحالة الصحية للضابط وأمين الشرطة، وأوضح التقرير الطبي عن إصابتهما برش خرطوش بأماكن متفرقة من الجسد، فيما اخضعوا لعملية جراحية

وكشفت التحقيقات الأولية، عن تفاصيل إصابة ضابط وأمين شرطة من قوة مركز شرطة أطفيح، في مطاردة أمنية لضبط تاجري مخدرات وهاربين من تنفيذ أحكام جنائية، بنطاق المركز، وتبين أنه لدي وصول القوات لوكرهما، استشعرا بتواجد القوات فـ بادرا بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزتهما، على القوات مما أسفر عن إصابة معاون مباحث المركز، وأمين شرطة من قوة المركز، وحاولا الهرب، وبملاحقتها تمكنت القوات من ضبط أحدهما، فيما تمكن المتهم الآخر من الهروب.

وقد أصيب النقيب عبد الحكيم حماد، معاون مباحث مركز شرطة أطفيح وأمين شرطة خالد شويمي، بطلقات خرطوش في أثناء مطاردة أمنية حال القبض على هارب من حكم قضائي، بنطاق مركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

Advertisements

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بأنه حال مطاردة النقيب عبد الحكيم حماد معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، لهارب من حكم قضائي بنطاق المركز، بادر الهارب من الحكم القضائي، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته صوب القوة الأمنية مما أسفر عن إصابة النقيب عبد الحكيم حماد وخالد شويمي أمين شرطة من قوة المركز،، وفر المتهم هاربا، وتم نقل الضابط وأمين الشرطة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتتبع خط سير هروب المتهم، وسرعة القبض عليه، قبل هروبه خارج المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وشكل فريق بحث لضبط المتهم الهارب، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لملاحقة المتهم وسرعة القبض عليه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

