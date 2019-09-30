مصر | "ضرب وكدمات".. استعجال تقرير الصفة التشريحية لجثة طفلة عذبها والدها بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة، باستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بجثة طفلة تعدى عليها والدها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمنطقة المقطم، لارفاقها بالتحقيقات تمهيدا لإحالة القضية للمحاكمة.

وشهدت منطقة المقطم واقعة مأساوية عندما لقيت طفلة مصرعها بعد تعدى والدها عليها بالضرب، وتلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا بوجود طفلة متوفية داخل شقة بدائرة القسم.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص عثر على جثة طفلة بها آثار ضرب وكدمات، وبعمل التحريات دلت على تعدي والدها عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبإعداد الاكمنة اللازمة والاجراءات تم ضبط المتهم والقاء القبض عليه، وبمواجهته أعترف بالواقعة وأنه كانت تبكى بشدة فأراد اسكتها فقام بالتعدى عليها بالضرب المبرح مما أدى الى وفاتها فى الحال، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات الأحكام الخاصة بجرائم القتل العمد موضحا عقوبتها خاصة في حالة الإصرار والترصد الذي يؤدي لإعدام المتهم اذا توافر وجوده.

ونص قانون العقوبات أيضا أن كلا من جرح أو ضرب آخر عمدًا ولم يقصد قتله ولكنه أدى إلى موته يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

