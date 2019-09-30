مصر | مشاجرة دامية.. التحقيق مع شقيقين وعامل لحام فى البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاجرة دامية.. التحقيق مع شقيقين وعامل لحام فى البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة البساتين الجزئية، التحقيق فى واقعة مشاجرة بين ثلاثة أشخاص بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول المتهمين للوقوف على نشاطهم وعما اذا كان يوجد نشاط اجرامى من قبل ام لا.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، مفاده تلقيه إشارة من مستشفى الأمل، تفيد باستقبالها كلًا من أ.م، 17 سنة، طالب مصاب بجرح غائر بالصدر وشقيقة م.م، 22 سنة، عامل مصاب بجرح نافذ بالظهر.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما وم. س، 22 سنة، لحام مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وأخر شبه نافذ بالقدم اليسرى بسبب خلافات الجيرة فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة بينهما وحدوث أصابات وقام عامل لحام بالتعدي على المجني عليهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثا إصابات بالغه لهما.