مصر | مشاجرة دامية.. التحقيق مع شقيقين وعامل لحام فى البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاجرة دامية.. التحقيق مع شقيقين وعامل لحام فى البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، مفاده تلقيه إشارة من مستشفى الأمل، تفيد باستقبالها كلًا من أ.م، 17 سنة، طالب مصاب بجرح غائر بالصدر وشقيقة م.م، 22 سنة، عامل مصاب بجرح نافذ بالظهر.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما وم. س، 22 سنة، لحام مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وأخر شبه نافذ بالقدم اليسرى بسبب خلافات الجيرة فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة بينهما وحدوث أصابات وقام عامل لحام بالتعدي على المجني عليهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثا إصابات بالغه لهما.
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط الطرفان وبحوزة الطرف الثاني السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت الحقيقات.
وكما شهدت منطقة الزاوية الحمراء أيضا، وقوع مشاجرة دامية بأسلحة نارية وبيضاء بين تجار فاكهة وبائع بسبب الأسعار أدت إلى مقتل الأخير بطلق نارى أودى بحياته فى الحال.
وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين هما 4 أشقاء ويعملون فى مجال تجارة الفاكهة وأنهم قاما بالشجار مع المجني عليه بسبب الأسعار وتطورت المشاجرة إلى إطلاق النار فأدت إلى وفاته في الحال، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.