شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الجديد في 5 محافظات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ منظومة التأمين الصحي الشامل، غدًا الثلاثاء، تطبيقها في باقي محافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل باقي محافظات المرحلة الأولى: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان، ودعت المنظومة جميع المواطنين التابعين لتلك المحافظات للبدء في تسجيل بياناتهم وفتح الملف العائلي للاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة.

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وأكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان للرقابة والمتابعة، في تصريحات صحفية، الإثنين، على حرص إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل على الوصول لجميع المنتفعين وقياس مدى رضاؤهم عن تلقي الخدمة الصحية التي يحصلوا عليها داخل المنظومة للحرص على قياسها وتطويرها لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضاف «السبكي» أن التأمين الصحي أداة رسمية بتوفر الرعاية الصحية السليمة للأفراد وأسرهم لضمان نظام اجتماعي يقوم على التكافل والمساواة، وأن الدولة تتحمل اشتراكات ومساهمات غير القادرين حتى تصل الخدمة الصحية للجميع.

وأكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أنه تم إطلاق خط ساخن يحمل رقم 15344 لمنظومة «إدارة رضاء المنتفعين» والمخصص للرد على جميع الاستفسارات وقياس وتيسير كافة العقبات التي قد يواجها المنتفع أثناء تلقيه الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن منظومة «إدارة رضاء المنتفعين» والتي تختص بمتابعة رضاء المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد متواجد ممثل عنها في كل وحدة ومركز ومستشفى في إطار التطبيق الفعلي للمنظومة، وأكد أنه تم تعيين أكثر من 80 مسؤول رضاء منتفعين لتغطية جميع وحدات ومراكز ومستشفيات المنظومة ببوسعيد في المرحلة الأولى.