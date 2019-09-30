«الصحة» توافق على استضافة «زايد التخصصي» لامتحانات كلية الجراحين الملكية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور أحمد هجرس، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابعة لوزارة الصحة، عن موافقة وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، على استضافة المستشفى لامتحانات كلية الجراحين الملكية (آدنبرة) MFDS شهادة عضوية الجراحين الملكية لجراحة الأسنان.
وتكونت لجنة الامتحان من عدد ١٢ ممتحنا من كلية الجراحين (أدنبرة) من الجنسية الانجليزية، وأدى هذا الامتحان ٤٦ طالبا، وقامت المستشفى بتوفير كل الاحتياجات اللازمة من قاعات ولجان، كما أشادت لجنة الامتحان بحسن الاستقبال ومستوى الخدمة وكافة النواحي التنظيمية.
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