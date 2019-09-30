شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك»: رفع وعي المواطنين بحقوقهم مسؤولية الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن منظومة وعي المواطنين بحقوقهم ليست مسؤولية الأجهزة التنفيذية فقط وهي مسؤولية كل المؤسسات من جامعات ومدارس ومجتمع مدنى وكل الجهات المعنية وهو ما يقوم به الجهاز حاليا من خلال التنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية بهدف التوعية بحقوق المستهلك، كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوحيد خطبة الجمعة لتوعية المواطنين بحقوقهم في مجال منظومة المستهلك وفضل التاجر الأمين وأيضاً عقوبة التاجر الغشاش وهو ما حدث في شهر أبريل الماضى وذلك في إطار خلق منظومة متكاملة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، ورغم أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم التاجر بالإعلان عن أسعار السلع وكذلك تقديم فاتورة للمستهلك إلا أنه دون توعية المواطن بحقوقهم ونشر التوعية فلن نحقق الهدف من القانون.

وأضاف دكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه منذ عمله بالجهاز قام بعمل التوعية حتى مع العامين بالجهاز وو ان العمل في منظومة حماية المستهلك يعد رسالة وهو ما انعكس على منظومة حل شكاوى المواطنين خلال الفترة الحالية من اطلاق العديد المبادرات تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من إيجاد طرق غير تقليدية لحل شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوقهم كما يتم عقد العديد من الندوات في الجامعات ومع كافة الاجهزة والمؤسسات من اجل نشر منظومة التوعية بحقوق المستهلك بجانب إعطاء الجهاز شهادات صديقة المستهلك للتاجر الملتزم وفقا للقانون الجديد وذلك لتشجيع من يلتزم في معاملاته دون أي ضرر بالمستهلك.

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من جانبه، أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوي بدار الافتاء، على أهمية قضية الوعي المجتمعي، لافتا إلى أن المتطرفين يعتمدون على مذاهب بعينها ويستغلونها لتغييب الوعي المجتمعى وتوجيهم نحو التطرف، مشيرا إلى ان الخطاب الديني الهدام يساهم في صناعه الوهم، باستغلال المظلومية مع النظريات الدينية التي يساء تفسيرها.

وأضاف أنه تم التعامل مع صناعة الوهم خلال الفترة الماضية وأن أول وهم الذي سعي البعض لترويجها هي استرداد المظلومين، والإخوان استغلوا المظلومية وأنهم جماعة مظلومة ومضطهدة، فصدر إلى المجتمع أنهم مظلومون.

جاء ذلك خلال ندوة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان: «الوعي المجتمعي ..التحديات والفرص»، وذلك لمناقشة أساليب رفع الوعي المجتمعي لدي المواطنين، من خلال الوقوف على أهم التحديات التي تواجه عملية رفع الوعي والفرص المتاحة والمحتملة أمام الهيئات والمؤسسات المنوط بها القيام بهذا الدور.

حضر اللقاء كل من الدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية واخلاقيات الاتصال ،والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الاسبق والدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وأعضاء مجلس النواب والفنانة فردوس عبدالحميد وممثلو المؤسسات المعنية ونخبة من المفكرين والمثقفين والمهتمين بهذا المجال.