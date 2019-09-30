الصحة: الانتهاء من مسح 676 مواطناً من جنوب السودان ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 676 مواطناً من جنوب السودان، وتحويل 31 حالة لعمل الاختبار التاكيدي الـpcr لفيروس سي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفحص وعلاج مليون أفريقي من فيروس سى، خلال الأيام الأولى بعد افتتاح وزارة الصحة المصرية لعيادة تحيا مصر أفريقيا بـ"جوبا" لإجراء المسح وتقديم العلاج لمرضى فيروس سى.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الفريق المصرى زار مركز الكلى المصرى بمستشفى جوبا التعليمى، الذى تم تجهيزه من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بعدد 8 ماكينات غسيل كلوي، ووحدة فلترة المياه منذ عام 2016 ولم يتم افتتاحه حتى الآن، مضيفًا أنه سيتم العمل على تشغيل ذلك المركز وتجهيزه بالكامل لخدمة مرضى الفشل الكلوى بجنوب السودان. وأشار البيان إلي أن وزارة الصحة سوف ترسل شحنة مصرية من المستلزمات الطبية وفلاتر الغسيل الكلوى والأدوية، لتأهيل المركز لتغطى احتياجات وحدة الكلى المصرية بمستشفى جوبا التعليمى لمدة عام. Advertisements من جانبه أوضح الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة ورئيس الفريق الطبي المصري بجنوب السودان، أن الفريق زار مستشفى الصباح للأطفال وتفقد أقسامها، لتأهيل ورفع كفاءة المستشفى للاعتماد وشرح متطلبات ومعايير تدريب الأطباء بعد حصولهم على الزمالة المصرية داخل أقسام المستشفى. كما تفقد الفريق الطبى المصرى مستشفى جوبا التعليمى، وتفقد قسم الطوارئ الجارى الانتهاء من أعمال إنشائه، ووضع تصور لبدء تشغيله على المعايير اللازمة لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية والإسعافية المتوقع الإستعانة بها لتشغيل ذلك القسم وكذلك إيفاد أحد الأطباء لنقل الخبرة المصرية، وتدريب أطباء جنوب السودان للعمل بالقسم، والمساعدة فى وضع خطة التشغيل، بالإضافة إلي تفقد قسم النساء والولادة الذى تم افتتاحه بسبب ارتفاع معدلات وفيات الأمهات وحديثى الولادة، لمتابعة العمل به ووضع المعايير اللازمة وخطة التشغيل. وتابع "جاد" أنه عقد اجتماع مع عميد كلية طب جنوب السودانـ للتنسيق في مجال تدريب الأطباء فى مستشفيات وزارة الصحة المصرية فى التخصصات المختلفة، وبحث إمكانية تبادل الخبرات التدريبية عبر شبكة الإنترنت.

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