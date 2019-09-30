جامعة مصر تستضيف الملتقى التاسع لجودة التعليم تحت عنوان "شراكة استراتيجية ووحدة هدف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف مركز ضمان الجودة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اللقاء التاسع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس محلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة. أقيم اللقاء فى قاعة المؤتمرات بالجامعة تحت عنوان "شراكة استراتيجية ووحدة هدف"، وحضره نخبة من مديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية وفى مقدمتهم الدكاترة: ثناء راضى، وراجيه طه وأسماء مصطفى "نواب رئيس الهيئة ". وأعربت الدكتورة يوهانس عن تقديرها لقيام الجامعة باستضافة هذا الملتقي وقامت بشرح وتوضيح شروط تقدم الكليات للحصول علي الاعتماد المؤسسي للجودة كما اوضحت اسس الاعتماد البرامجي والشروط المؤهلة له. Advertisements وأعقب الجلسة الافتتاحية تنظيم عدة ورش عمل استهدفت تبادل الآراء والخبرات فى مجالات الاعتماد . وفى ختام الملتقى كرم الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة الدكتورة يوهانس رئيس الهيئة وأهداها درع جامعة، إلى جانب القيام أيضاً بتكريم نواب رئيس الهيئة، وذلك تقديرا من الجامعة للدور الذى تقوم به الهيئه القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم. خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم

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