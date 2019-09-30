شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الكهرباء مع سفير النرويج بالقاهرة‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإثنين، سفير النرويج بالقاهرة، ليني ليند، لبحث ودعم مجالات سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، بحضور عدد من قيادات القطاع.

أكد الدكتور شاكر خلال اللقاء على تطلع جمهورية مصر العربية لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل دول الاتحاد الأوروبى حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.

وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض وذلك من خلال إضافة 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018.

كما أشار إلى الخطوات الناجحة التي اتخاذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح في الانتهاء من تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وتعد محطة العاصمة الإدارية من أكبر المحطات على مستوى العالم والتى تعمل بالتبريد بالهواء بقدرة 4800 ميجاوات.

وأوضح «شاكر» أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها التعاون في مجال الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 ولكن من المتوقع أن يتم الوصول لهذه النسبة بحلول 2021 وذلك بدخول حوالى 6600 ميجاوات.

كما أضاف أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من هذه الأراضي إلى حوالى 90 جيجاوات.

وأشار إلى ما تقوم مصر حالياً بتنفيذه لإنشاء أكبر مشروع للخلايا الشمسية (PV) على مستوى العالم في مكان واحد ببنبان بالقرب من مدينة أسوان بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات بالتعاون مع 32 مستثمر، وسيتم تشغيل المشروع بكامل طاقته بنهاية هذا العام (2019)، وقد منح البنك الدولي هذا المشروع لقب «أفضل مشروع» لعام 2019.

Advertisements

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى أكثر من 4 مليار دولار أمريكي لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

كما أكد أن استراتيجية القطاع تعتمد على تحسين الخدمات المقدمة ووصول الكهرباء لكافة المستخدمين بأعلى كفاءة ليتمتع بها المستهلكون في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد على الاهتمام الذي يوليه القطاع الكهرباء لمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأشادت سفير النرويج بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات وكذلك بالإنجازات التي نجح القطاع في تحقيقها خلال فترة وجيزة، والتميز الذي حققه القطاع على مستوى العالم في مشروعات عديدة يشير العالم بالاحترام والتقدير بما تم إنجازه فيها .

كما أشادت بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان موضحة أن مشروعات الطاقة في النرويج تعتمد على مصادر المتجددة وخاصة الطاقة المائية وطاقة الرياح .

وأعربت عن رغبة بلادها في التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في مجالات الطاقة المختلفة وعلى وجه الخصوص مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح.

وأشادت أيضاً بما تشهده مصر من تقدم وتطور اقتصادى نجحت في تحقيقه خلال الفترة الوجيزة الماضية مؤكدة على زيادة حجم التعاون بين البلدين .

ويأتى هذا الاجتماع في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

وأكد الدكتور شاكر على استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.