شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل لرئيس مجلس الدولة: أعددنا مشروع قانون موحد للمرافعات المدنية والإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن الوزارة أعدت مشروع قانون للرسوم القضائية، ومنها الرسوم أمام محاكم مجلس الدولة بما يتناسب مع تطور العمل القضائي خلال الفترة الحالية.

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وأضاف وزير العدل خلال زيارته المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لتهنئته بتولي مهام منصبه، أن وزارة العدل أرسلت مقترحها الخاص بالقانون إلى مجلس النواب لمناقشته.

وأوضح «عبدالرحيم» أن الوزارة أيضًا بصدد إعداد مشروع قانون موحد يجمع بين نصوص قانون المرافعات المدنية والمرافعات الإدارية باعتبارهما دفتي المرافعات في القانون المصري، وأشاد بقضاة مجلس الدولة وما يبذلونه من جهد لتحقيق العدالة الإدارية، وسرعة الفصل في القضايا وإبداء الآراء القانونية الصائبة للجهات الإدارية، ومراجعة التشريعات بكفاءة وسرعة.

وفي السياق ذاته، شدد وزير العدل على ضرورة إنهاء مجمع محاكم مجلس الدولة بقنا حتى يدخل ضمن منظومة العدالة الإدارية في أسرع وقت، وأبدى استعدادًا تامًا للتعاون مع مجلس الدولة بعد أن أصبحت المنازعات الضريبية من اختصاص المجلس، حيث وعد خلال اللقاء الذي حضره جميع أعضاء المجلس الخاص والمستشار طه كروع، أمين عام مجلس الدولة، بتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة من جميع النواحي، خاصة إنشاء مكتب خبراء بوزارة العدل تكون مهمته فحص الأمور الفنية المتعلقة بالمنازعات الضريبية، وإمداده بالأعداد الكافية التي تسمح بإعداد التقارير الفنية اللازمة للفصل في تلك المنازعات على نحو يحقق العدالة الناجزة.

وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الدولة

وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الدولة